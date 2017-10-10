ظهور «بوبي» و«مدام رشا» وغياب نجوم الفن.. 5 لقطات من عزاء «داليا التوني»

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صدمة مفجعة انتابت الوسط الفني مؤخرًا، عقب وفاة الفنانة "داليا التوني" يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 26 عامًا، في حادث سير على طريق العين السخنة، مما تسبب في حزن الكثيرين عليها داخل الوسط الفني وخارجه.

وأقيم عزاء "داليا التوني"، أمس الإثنين، بمسجد الحامدية الشاذلية، ونستعرض فيما يلي عددًا من أبرز اللقطات التي أثارت الجدل في العزاء.

1- تأخر موعده

رغم وفاتها قبل أيام عديدة، تأخر موعد إقامة العزاء، ولكن كان السبب في ذلك وفاة فنانة أخرى، هي "نورلين"، شقيقة الفنانة نجلا، اللاتي شاركن في الحملة الإعلانية لقناة "ميلودي" واشتهرن بجملة "إحنا بنعمل كل حاجة مع بعض"، وكانت "نورلين" ترافق "داليا التوني" مع اثنتين أخريين أثناء عودتهن من العين السخنة.

2- تغيب المشاهير

على عكس الكثير من عزاءات الفنانين، شهد عزاء "داليا التوني" تغيب جميع مشاهير عالم الفن، واقتصر العزاء على أقاربها وأصدقائها فقط، بينما لم يحضر حتى الفنانون الذين شاركتهم في أعمالهم الفنية، مثل مشاركتها في فيلم "الألماني" مع الفنان "محمد رمضان"، والجزء الثاني من مسلسل "الكبير أوي" مع الفنان "أحمد مكي".

3- جوليا المملوك

حرصت الفنانة "جوليا المملوك" على حضور عزاء صديقتها، ولفتت الأنظار بتغير كبير في ملامحها، حيث ابتعدت عن الفن والأضواء منذ سنوات طويلة.

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4- إيمي المصري

حرصت الفنانة "إيمي المصري"، التي شاركت هي الأخرى في إعلان "ميلودي" واشتهرت بـ"مدام رشا" على تقديم واجب العزاء في صديقتها "داليا التوني".

5- النجوم الشباب

شهد عزاء "داليا التوني" بعض نجوم الفن الشباب، ومن بينهم "نور الكاديكي" و"منى جلال" و"سارة عبد الرحمن" و"لي لي قاسم" و"نهى عادل" و"علياء الحسيني" و"أحمد الجوهري" وغيرهم.