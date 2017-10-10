مجازاة 119 من العاملين بإدارة "ديرب نجم" التعليمية في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

قرر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، مجازاة 119 من العاملين بالإدارة التعليمية بديرب نجم، بخصم 3 أيام من رواتبهم وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية؛ لمغادرتهم مقر عملهم بدون إذن أو عذر قانوني.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بنطاق دائرة المحافظة؛ لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ونذفت حملة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، مرورًا مفاجئًا على إدارة ديرب نجم التعليمية، وتبين عدم تواجد 119 من العاملين بالإدارة أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.