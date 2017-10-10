القبض على مسجون هارب أثناء ثورة يناير في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

ألقت مباحث المنوفية، القبض على هارب من سجن ليمان أبو زعبل في أحداث ثورة يناير 2011، وضبط والدته المتهمة في قضية مخدرات ومحكوم عليها بـ5 سنوات حبس.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير البحث الجنائي، بضبط المحكوم عليه "ط. ح. م. ا" بدون عمل والهارب من ليمان أبو زعبل في أحداث ثورة يناير 2011، في قضية "مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد 15 عامًا.

كما تم ضبط والدته "ع. م. ع. ت" ربة منزل، محكوم عليها في قضية "مخدرات" غيابي 5 سنوات، وغرامة 10000 جنيه، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.