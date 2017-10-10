القبض على عاطلين بـ 70 طربة حشيش في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت قوات الأمن في الإسكندرية، القبض على عاطلين، لاتجارهما في المواد المخدرة، وضبط بحيازتهما 70 طربة لمخدر الحشيش تزن 17.5 كيلو جرام.

ووردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات تفيد بقيام كلاً من "م. أ. م" شهرته "حودى المر" 49 عامًا، عاطل، و"م. م. أ" شهرته "أبو كريم" 53 عامًا، عاطل، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش.

ألقت مباحث كرموز القبض على المتهمين حال استقلالهما السيارة رقم "س ف م مصر" قيادة الأول، بمنطقة راغب، وضبط بحيازتهما 70 طربة لمخدر الحشيش، تزن حوالي 17.5 كيلو جرام، ومبلغ 295 جنيهًا، وهاتفي محمول.

واعترف المتهمان في التحقيقات بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والهاتفين للاتصال بعملائهما واستخدام السيارة في عملية الترويج.

وحُرر المحضر جنايات قسم شرطة كرموز، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.