إضافة مليون جنيه لتعزيز الفصل المستقل للصناديق الخاصة بسوهاج
إضافة مليون جنيه لتعزيز الفصل المستقل للصناديق الخاصة بسوهاج
11:50 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج
سوهاج – عمار عبدالواحد:
وافق الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، على إضافة مليون و100 ألف جنيه لتعزيز الفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة "صندوق تحسين الخدمة"، للصرف على مرتبات العمالة بمديرية الشئون الصحية، عقب موافقة وزارة المالية على طلب المحافظة في هذا الشأن.
وكلف المحافظ إدارة الموزانة وإدارة الحسابات بالديوان العام، لإصدار أمر دفع بذات المبلغ"، لاستكمال سداد مستحقات العمالة الفصل المستقل بمديرية الشئون الصحية" عن الربع الأول للعام المالي الحالي.
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