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بالصور - افتتاح 20 مسجدا وتوزيع 160 مقعدا مدرسيا في المنيا

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مصراوي Masrawy

بالصور - افتتاح 20 مسجدا وتوزيع 160 مقعدا مدرسيا في المنيا

11:43 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

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المنيا- ريمون الراوي :

سلم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، 10 أطنان من اللحوم من صكوك الأضاحي لمديرية أوقاف المنيا، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في الإدارات التسع التابعة للمحافظة.

كما سلم الوزير خلال زيارته لمحافظة المنيا، اليوم 160 مقعدًا دراسيًا لمديرية التربية والتعليم بالمنيا، لتوزيعها على عدد من المدارس.

وقال الوزير خلال استقبال عصام البديوي محافظ المنيا، له في مكتبه صباح اليوم، إن هناك 5 أطنان من اللحوم كدفعة ثالثة سيتم تخصيصها للمحافظة قريبًا، مضيفًا أنه سيتم اليوم افتتاح 20 مسجدًا جديدًا في المحافظة بينهم 17 مسجدًا تم بنائها بالجهود الذاتية و3 مساجد من إنشاء الوزارة.

وأوضح وزير الأوقاف، أن الزيارة تتضمن افتتاح معرض الكتاب، والذي يضم مجموعة من الكتب التابعة لوزارة الأوقاف والثقافة والتي تواجه الفكر المتطرف، بأسعار مخفضة ودعا شباب المحافظة، لزيارة المعرض والاهتمام بنشر الثقافة الإسلامية.

ويشارك الوزير في مؤتمر كلية دار العلوم بجامعة المنيا، بالإضافة إلى مؤتمر أنظمة الهيئة الإنجيلية بالجامعة تحت عنوان "التماسك المجتمعي"، بحضور وزير الثقافة حلمي النمنم، والقس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

وسيفتتح الوزير اليوم مسجد محمد الدرة بقرية زهرة وهو أحد المساجد الأهلية لتشجيع المواطنين على ذلك العمل من خلال الجهود الذاتية.

وأشاد محافظ المنيا، بجهود وزارة الأوقاف ودورها الفعال والهام في جميع المحافظات، وقال إن فعاليات لجنة تنمية جنوب الوادي، ستبدأ برنامجها المقترح لتنمية القرى اليوم الثلاثاء، في ثلاث قرى هي "دلجا، الكرم، دير أبو حنس" وتستمر حتى 17 أكتوبر الجاري، بمجموعة من الفعاليات التي سيتم تنفيذها من خلال مشاركة كافة قطاعات المحافظة بالتنسيق مع الجامعة والمجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية وتنفذه وزارة الثقافة ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، من خلال توحيد كافة الجهود وبخطة ممنهجة.

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