بالأسماء.. ننشر تفاصيل الحكم على 68 متهمًا بقضية "اقتحام قسم شرطة حلوان"

كتب- عمرو علي:

تصوير - علاء أحمد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، وبإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة، بمعاقبة 8 متهمين بالإعدام شنقًا، من بينهم 7 محكوم عليهم حضوريًا، والأخير غيابيًا، لإدانتهم بالاشتراك مع متهمين آخرين باقتحام قسم شرطة حلوان وإحراقه على نحو أسفر عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة.

والمتهمون الذين قضي بإعدامهم بعد استطلاع الرأي الشرعي لمفتي الديار المصرية هم: من كل من عبد المنعم محروس جيلاني، المحمدي محمد الغنام، علي عبد التواب سلمان، حسانين رشاد الحمدي، محمود مصطفى علي، ناجي علي عمار، محمود حمدي خميس، محمد صادق عبده.

كما تضمن الحكم معاقبة 50 متهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم جميعا برد قيمة ما تسببوا فيه من تلفيات وقيمتها مليون و875 ألف جنيه، وإلزامهم جميعا متضامنين فيما بينهم (عدا 5 متهمين) بدفع مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لوزارة الداخلية، وكذا إلزامهم جميعا متضامين فيما بينهم (عدا 5 متهمين) بدفع مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت للمجني عليه مصطفى جابر.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد وافق على إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات عدة، في مقدمتها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل العمد، وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة النارية الآلية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان في 14 أغسطس 2013 ، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات السيارات بعد إشعال النيران بها، واستخدموا اسطوانات الغاز ضد ضباط القسم، ثم أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية صوب ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين في القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدا مع سبق الإصرار، وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين وأحدثوا بهم عاهات مستديمة وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.

وتضمنت أدلة الإثبات مقاطع فيديو صورها أحد المواطنين، شوهد فيها بعض المتهمين وهم يحملون الأسلحة النارية والبعض الآخر يصنع قنابل المولوتوف بقصد استخدامها في عملية إحراق واقتحام قسم الشرطة.