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السجن المشدد 7سنوات على متهم في "أحداث عنف الظاهر"

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مصراوي Masrawy

السجن المشدد 7سنوات على متهم في "أحداث عنف الظاهر"

11:34 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب- عمرو علي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طرة، المتهم إسلام محمد حسن في إعادة إجراءات محاكمته في "أحداث عنف الظاهر"، بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه، ووضعة تحت المراقبة خمس سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين

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