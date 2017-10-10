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محلب عضوًا بمجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري

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مصراوي Masrawy

محلب عضوًا بمجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري

11:45 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

محلب عضوًا بمجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري

الدكتور أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ضمَّ المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، لعضوية مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري.

ويضم مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات كل من: الدكتور محمد فلاح العتيبي من الكويت، والدكتور أشرف السيد العربي وزير التخطيط السابق، والدكتور شوقي ابراهيم عبدالكريم علام مفتي الجمهورية، والدكتورة الشواربي، والمهندس عاطف أحمد حلمي وزير الاتصالات السابق، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، والسفيرة فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولي السابق، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور مصطفى السيد وممتاز السعيد وزير المالية السابق، والمستشار محمد محمود عبدالسلام والمهندس محمد السويدي والدكتور محمد حاجى خورى الإمارات، والدكتور رأفت رضوان، والدكتور هاني محمود، والدكتور صفوت النحاس.

وأنشأ بيت الزكاة والصدقات الصمري، في 14 ذو القعدة 1435 هـ الموافق 9 سبتمبر 2014، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

ويختص بيت الزكاة، بصرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعا ولبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع كما حدد القانون موارد البيت، ومنها على وجه الخصوص أموال الزكاة التي تقدم طوعا من الأفراد أو غيرهم، وكذلك الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها البيت ويقبلها مجلس أمناء البيت.

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