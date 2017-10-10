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وزير النقل يكشف لـ"مصراوي" موعد رفع أسعار تذاكر السكة الحديد

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مصراوي Masrawy

وزير النقل يكشف لـ"مصراوي" موعد رفع تذاكر السكة الحديد

11:38 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

هشام عرفات وزير النقل والمواصلات

القاهرة- (مصراوي):

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، إن البنية التحتية لهيئة السكك الحديدية لم يتم تحديثها منذ أكثر من 100عام؛ لذلك لابد من تطويرها بشكل عاجل وسريع، مؤكدا أنه يعلم جيدا مشاكل الهيئة الحقيقية كونه مهندسا قبل أن يكون أستاذا جامعيا أو وزيرا.

وأضاف عرفات: "لن يتم تحريك أسعار تذاكر القطارات إلا بعد تحسين الخدمة وسوف نصل لذلك العام المقبل".

واستطرد: "أنا اشتغلت بإيدي علشان كده عارف مشاكل السكة الحديد وماحدش هيقدر يضحك عليا فيها".

وكشف وزير النقل فى تصريحات خاصه لـ"مصراوي" عن حجم الخسائر التى تعرضت لها هيئة السكك الحديدية نتيجة زيادة أسعار المحروقات مؤخرا، لافتا أن الهيئة تقوم بدفع 570 مليون جنيه سنويا لوزارة البترول، وارتفع هذا الرقم لـ930 مليون جنيه بعد رفع سعر السولار، تتحمله السكة الحديد وحدها، وهذه إحدى الخسائر وللأسف مطالبون بالدفع للبترول "كاش"، مشيرا إلى أن هناك خسائر أخرى نتيجة ظروف خارجة عن إرادة الهيئة، والوزارة لنتفادي رفع سعر التذاكر.

وأضاف: "نقوم حاليا بتحسين الخدمة المقدمة للراكب قبل التفكير في تحريك سعر التذكرة، وهمى الشاغل اللحاق بالسكة الحديد وإنقاذها من خسائرها ولن يتأتى ذلك إلا بعد تطوير وتحديث البنية الأساسية.

وأوضح "عرفات" أن المواطن لا يعلم شيئا عن خسائر السكة الحديد ولا يعلم أنها لازالت تحقق خسائر مستمرة، مشددا على أن الهيئة تعمل حاليا على تنفيذ خطة التطوير الخاصه بالجرارات الجديدة وخطوط الإشارات، متابعًا: "بكره الناس هتوصل أسوان في 9 ساعات ونصف بدلا من 15 ساعة يعني هنوصلهم 5 ساعات بدري، ونحن نريد التقدم للأمام ولكن هناك معوقات تجذبنا للخلف.

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مصراوي Masrawy

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