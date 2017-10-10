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التعليم: حل مشكلة انقطاع الكهرباء في مدرسة المتفوقين بـ6 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

التعليم: حل مشكلة انقطاع الكهرباء في مدرسة المتفوقين بـ6 أكتوبر

11:33 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

التعليم: حل مشكلة انقطاع الكهرباء في مدرسة المتفوقين بـ6 أكتوبر

القاهرة- (مصراوي):

قال أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم تدبير مبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لشركة كهرباء جنوب الجيزة، لعمل وصلة مغذية لمدراس المتفوقين بالسادس من أكتوبر بعيدًا عن القرية الكونية، لرفع كفاءة المولد الكهربائي بالمدرسة.

وأضاف خيري، في بيان له الثلاثاء، أن وزارة التربية والتعليم، تلقت شكاوى من مدارس المتفوقين بالسادس من أكتوبر، تعاني بعدم الاهتمام بها على مدار ثلاث سنوات سابقة، أهمها الانقطاع المستمر للكهرباء وخدمة الإنترنت.

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مصراوي Masrawy

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