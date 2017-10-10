مفتي الجمهورية لـ"مصراوي": تونس اعتذرت عن حضور المؤتمر العالمي للإفتاء

كتبـ محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن مفتي تونس الشيخ عثمان بطيخ اعتذر عن حضور المؤتمر العالمي لدار الإفتاء، الذي سيعقد الأسبوع المقبل.

وأضاف "علام" في حواره أجراه مع مصراوي، ينشر لاحقا، أن وفود من 63 دولة أبدوا موافقتهم على حضور المؤتمر، الذي سيعقد تحت عنوان "دور الفتوى في استقرار المجتمعات".

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن مؤتمر دار الإفتاء، سيتصدى بشكل كبير للفتاوى الشاذة، التي ظهرت مؤخرا.

وتعقد دار الإفتاء المصرية مؤتمرها العالمي الثالث عبر الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "دَور الفتوى في استقرار المجتمعات".​