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التعليم تفتتح مكتبا خاصا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بديوان عام الوزارة

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مصراوي Masrawy

التعليم تفتتح مكتبا خاصا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بديوان عام الوزارة

11:30 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

التعليم تفتتح مكتبا خاصا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بديوان عام الوزارة

القاهرة- (مصراوي):

افتتحت الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة مكتبًا خاصًا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بديوان عام الوزارة، في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على تيسيير خدماتهم.

وقالت إنجي مشهور، مستشار وزير التربية والتعليم للاحتياجات الخاصة، إنه تم افتتاح مكتب لخدمة الدمج واستقبال الحالات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام خفاجي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر تخصيص مكتب بالدور الأرضى بجانب الباب الرئيسى لديوان عام الوزارة، تيسيرًا على أولياء الأمور والطلاب.

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مصراوي Masrawy

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