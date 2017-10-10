الحركة بركة.. ممارسة الرياضة نصف ساعة يوميًا تقلل نسب وفاتك

كتب- أحمد عصام روّاي:

انتهى فريق بحثي من "كندا" إلى أنه بغض النظر عن مستوى الدخل للأفراد، فإن "ممارسة النشاط البدني لمدة 150 دقيقة أسبوعيًّا -موزعة على 30 دقيقة لمدة خمسة أيام- يمنع 8.0% (1 لكل 12) من حالات الوفاة التي يشهدها العالم سنويًّا، ويخفض من معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 4.6% تقريبًا (1 لكل 20)".

وتوصلوا أيضًا إلى أنه "في حالة النشاط الزائد -الذي يصل إلى أكثر من 750 دقيقة من النشاط البدني في الأسبوع- فإن ذلك يعطي مزيدًا من المؤشرات الإيجابية؛ إذ تنخفض معدلات الوفاة بنسبة 13٪، وتنخفض معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 9.5٪".

وقدم المشاركون في الدراسة مع انطلاق الدراسة التي نشرتها دورية "لانسيت" معلومات تتعلق بمستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية وأنماط معيشتهم، وتاريخ عائلاتهم مع أمراض القلب والأوعية الدموية، كما قدموا معلومات عن النشاط البدني المعتاد بالنسبة لهم، وهي المعلومات التي كان يتم تجديدها كل ثلاث سنوات على الأقل.

وذهب الباحثون إلى أنه "لا يهم نوع النشاط البدني الذي يمارسه الشخص، فليس شرطًا أن يذهب إلى صالات الألعاب البدنية، إذ يمكن -وفق الدراسة- أن يكون الوقت الذي يقضيه في تنظيف المنزل، أو حتى المشي السريع في أثناء توجهه إلى العمل، مفيدًا في هذا الإطار".

وفيما يتعلق بتعارُض الدراسة مع الأبحاث التي تربط بين الموت المفاجئ وممارسة التمرينات الرياضية بصالات الجيم، يقول سكوت لير -المتخصص في مجالات الوقاية من الأمراض القلبية الوعائية بكلية الصحة بجامعة سيمون فريزر بكندا، والباحث الرئيسي في الدراسة- لـ"Scientific American"، "من دون معرفة التاريخ المرضي للأشخاص، لا أستطيع الجزم بأن ممارسة النشاط الرياضي أدت إلى الوفاة؛ ففي معظم هذه الحالات قد يعاني الناس من بعض الأمراض القلبية الكامنة التي لا تظهر أعراضها على الأفراد فورًا إلا بعد حدوث ظرف طارئ".

ويضيف مشددًا، "ما يحدث في بعض الحالات الفردية لا يعني أن ممارسة النشاط البدني أو الرياضة سيئ أو ضار بالصحة، فمثلًا قد يتعرض الشخص للوفاة في أثناء قيادته للسيارة، لكن هذا لا يعني أننا لن نقود السيارة، ولا أن القيادة بصورة عامة خطرة على الصحة، وأعتقد أنه إذا كان الشخص يمارس الرياضة بأنواعها المختلفة من مشي أو أداء تمرينات رياضية بالجيم، فإنه قد لا يحدث هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، وبالتالي تقل نسبة الموت المفاجئ".