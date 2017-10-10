طبيب فرنسي: فواكه البحر لمحاربة نقص الخصوبة.. والعدس لسيولة الدم

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كشف الطبيب الفرنسي ميشل شاست المتخصص في العلاج بالوخز بالإبر والطب التجانسي وخبير التغذية العلاجية في مستشفى باريس العام أن هناك فوائد عديدة فى الأطعمة التى تحتوى على فواكه البحر، حيث تساعد فى علاج نقص الخصوبة، إلى جانب العدس الذى يعمل على ضمان سيولة الدم فى الأوعية الدموية تجنبا للإصابة بالجلطات.

وأشار الطبيب الفرنسي - في دراسة له - أن عسل النحل، هو الملك فى علاج الشد العضلي عن طريق تناول ثلاثة ملاعق كبيرة يوميا، وكذلك بالنسبة للثوم الذى يجب أخذ فصين منه على الريق.

وأكد الخبير الفرنسي أن الغذاء السليم يعد علاجا في حد ذاته، مستشهدا بقول أبو الطب "أبو قراط"، الذى نجح في الجمع بين مفردات الطب الصيني وسمات الفلسفة البوذية التي تعتمد على التأمل.