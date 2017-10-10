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وزير الأوقاف: لن نسمح للإرهابيين بتحفيظ القرآن

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وزير الأوقاف: لن نسمح للإرهابيين بتحفيظ القرآن وزير الأوقاف: لن نسمح للإرهابيين بتحفيظ القرآن

التحرير

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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن محافظة المنيا تتصدر محافظات الجمهورية من خلال عدد محفظي القرآن الكريم، من خلال اعتماد 1247 محفظ قرآن على مستوى المحافظة.

وأضاف جمعة، خلال زيارته لمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، لافتتاح مسجد الشهيد محمد الدرة داخل قرية زهرة التابعة لمركز المنيا، أن الوزارة لا تسمح لأحد أن يعمل محفظًا للقرآن سوى المعتمدين لدى الوزارة، على أن يكون التحفيظ بالمجان، مشيرًا إلى تشجع الأوقاف على حفظ القرآن الكريم، بتنظيم العديد من المسابقات التي تصل مكافآتها إلى ألف جنيه في المسابقة المحلية، و150 ألف جنيه للمسابقة العالمية.

وأكد على اعتزام الوزارة في توسيع افتتاح عددًا من الكتاتيب، بشرط أن تكون معتمدة من الوزارة ولا يكون المحفظين بداخل الكتاتيب لهم انتماءات للجماعات الإرهابية، أو له أى انتماء سياسي، موضحًا أن عدد الكتاتيب خلال هذا العام سيصل  إلى ٢٠٠٠ كتاب.

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وأكد جمعة، أن الوزارة مع افتتاح المساجد الجامعة وليس الزوايا، ولن نفتتح أى زاوية جديدة ولكننا نشجع افتتاح المساجد الجامعة، مشددًا على عدم السماح لأى أحد ينتمى للجماعة الإرهابية أو المتطرفة من اعتلاء المنابر أو إعطاء دروس داخل المساجد لافتا أن الوزارة تتجه إلى نشر فكرة المسجد الجامع وليست الزوايا التى احيانا يستخدمها البعض فى أغراض آخرى، قائلا: "كفى ما شهدناه من الجماعة الإرهابية".

وأشار الوزير، أن العام الحالى سوف يشهد مسابقة كبرى لتعيين أئمة المساجد وأكد أنه تم افتتاح ٢٠ مسجد بالمنيا بينهم ١٧ تم إنشائها بالجهود الذاتية و٣ مساجد بمعرفة  الوزارة وجميع تلك المساجد تم فرضها بالكامل عن طريق الوزارة.

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التحرير

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