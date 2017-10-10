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وزير الأوقاف يسلم 10 أطنان لحوم ومقاعد دراسية بالمنيا

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وزير الأوقاف يسلم 10 أطنان لحوم ومقاعد دراسية بالمنيا وزير الأوقاف يسلم 10 أطنان لحوم ومقاعد دراسية بالمنيا

التحرير

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سلّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، 10 أطنان من اللحوم مخصصة من صكوك الأضاحي لمديرية أوقاف المنيا، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بالإدارات التسع التابعة للمحافظة، كما سلَم الوزير 160 مقعد دراسي لمديرية التربية والتعليم بالمنيا لتوزيعها على عدد من المدارس.

وقال وزير الأوقاف خلال استقبال عصام البديوي محافظ المنيا له في مكتبه، صباح اليوم: إن "هناك 5 أطنان من اللحوم كدفعة ثالثة سيتم تخصيصها للمحافظة قريبا"، مضيفًا أنه سيتم اليوم افتتاح 20 مسجدًا جديدا بالمحافظة بينهم 17 مسجدًا تم بنائها بالجهود الذاتية  و3 مساجد من إنشاء الوزارة.

وزير الأقاف

وأوضح أن الزيارة تتضمن افتتاح معرض الكتاب، والذي يضم مجموعة من الكتب التابعة لوزارة الأوقاف والثقافة والتي تواجه الفكر المتطرف وبأسعار مخفضة، داعيًا شباب المحافظة لزيارة المعرض والاهتمام بنشر الثقافة الإسلامية.

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كما يشارك الوزير في مؤتمر كلية دار العلوم بجامعة المنيا، وكذلك مؤتمر أنظمة الهيئة الإنجيلية بالجامعة تحت عنوان "التماسك المجتمعي"، بحضور وزير الثقافة حلمى النمنم وأندريا زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

وزير الأوقاف ومجافظ المنيا

من جانبه أشاد أعلن عصام البديوى، محافظ المنيا بجهود وزارة الأوقاف ودورها الفعال والهام في جميع المحافظات، وقال: إن "فعاليات لجنة تنمية جنوب الوادي ، ستبدأ برنامجها المقترح لتنمية القرى اليوم الثلاثاء في ثلاث قرى وهي (دلجا، الكرم، ديرأبوحنس)، وتستمر حتى 17 أكتوبر الجاري، بمجموعة من الفعاليات التي سيتم تنفيذها من خلال مشاركة كافة قطاعات المحافظة بالتنسيق مع الجامعة والمجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية وتنفذه وزارة الثقافة ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، من خلال توحيد كافة الجهود وبخطة ممنهجة".

ولفت المحافظ إلى أن الهدف الرئيسي هو اختراق القرى التي تم تهميشها منذ عقود ماضية، والعمل على إذابة الجليد حول الصراعات العائلية والخلافات التي شكلت عبء كبير مما خلق موروثات قديمة لم يتم التعامل معها بشكل جاد وحقيقي، ويتزامن مع تلك الفعاليات التثقيفية والتنويرية قوافل صحية وتموينية وأنشطة خاصة بمديرية التضامن الاجتماعي.

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التحرير

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