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إصابة 4 في انقلاب سيارة ملاكي على طريق "السويس - القاهرة"

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مصراوي Masrawy

إصابة 4 في انقلاب سيارة ملاكي على طريق "السويس - القاهرة"

11:34 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

ارشيفية

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق "السويس – القاهرة"، صباح اليوم الثلاثاء، وتم نقل المصابين الأربعة لمستشفى السويس العام.

وتلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارًا بالحادث من إدارة تأمين الطرق، وتبين انقلاب سيارة رقم 45480 ملاكي السويس، على طريق "السويس – القاهرة" عند الكيلو 106 باتجاه السويس.

وقال مصدر طبي في السويس، إن الحادث أسفر عن إصابة سيدة تدعى "أمال. ا" 56 عامًا، مصابة باشتباه بكسر بكوع اليد، وفي مرحلة ما بعد ارتجاج المخ، وتم نقلها للعناية المركزة.

وأضاف المصدر أن 3 أقارب آخرين أصيبوا في الحادث، وهم "حنان نور الدين أحمد" 52 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالفقرات العنقية، وشقيقها "إبراهيم نور الدين" 60 عامًا، اشتباه كسر بالفقرات العنقية، و"أحمد ماهر نور الدين" 27 عامًا، نجل شقيقة، مصاب بكدمات وسحجات وقطع في فروة الرأس.

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