مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، ونقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان، إخطارًا من العميد محمود عوض مدير المباحث، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل على طريق العلاقي، أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 5 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.