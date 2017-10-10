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سوهاج تستقبل 113 سائح لزيارة «أبيدوس»

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سوهاج تستقبل 113 سائح لزيارة «أبيدوس» سوهاج تستقبل 113 سائح لزيارة «أبيدوس»

التحرير

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وصل اليوم، فوج سياحي مكون من 113 زائر إلى مرسى البلينا السياحي، لزيارة المنطقة الأثرية "أبيدوس"، ومعبد الملك سيتي الأول بمركز البلينا، جنوب المحافظة.

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وقال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إن أجهزة المحافظة تسعى لوضع سوهاج على الخريطة السياحية، وجذب المزيد من الوفود لزيارة المناطق الأثرية، وقد وضعت خطة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والأثرية المختلفة، حيث تتمتع سوهاج بالعديد من المقومات الجاذبة للحركة السياحية، وخاصة الثقافية لما تمتلكه من أثار تنسب لمختلف العصور.

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وأوضح علي رفاعي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، أن الفوج السياحي وصل إلى المرسى السياحي على متن الباخرة "Queen of Hansa"، والمتجهة إلى أسوان، وتم استقبالهم بالزهور والترحاب، كما عبر السائحين عن سعادتهم بالتواجد في مدينة البلينا وزيارة معبد الملك سيتي.

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التحرير

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