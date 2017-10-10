وزير الرياضة يرفع المكافأة الرسمية لنجوم المنتخب

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أعلن خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، عن صرف نصف مليون جنيه لكل لاعب بالمنتخب الوطني بعد التأهل إلى كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الشباب والرياضة: "كانت هناك لائحة خاصة لاتحاد الكرة تنص على حصول كل لاعب على 300 ألف جنيه حال التأهل للمونديال، لكن مع اقتراب الحلم من التحقيق تم رفع المكافأة إلى 500 ألف جنيه، وستكون هذه المكافأة من خزينة وميزانية اتحاد الكرة، بخلاف مكافآت الشركات الراعية للاتحاد، خصوصا بعد نجاح مجلس الإدارة في الحصول على أموال جيدة من الرعاة".

وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

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وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، أوغندا.