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عضو باتحاد الكرة: البعض داخل «الجبلاية» طالبوا بإقالة كوبر

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عضو باتحاد الكرة: البعض داخل «الجبلاية» طالبوا بإقالة كوبر عضو باتحاد الكرة: البعض داخل «الجبلاية» طالبوا بإقالة كوبر

التحرير

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أكد محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن هناك بعض الأعضاء داخل المجلس غير راضين على أداء تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور .

وأضاف «أبو الوفا» في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، أن هناك البعض داخل المجلس طالب بالإطاحة بالأرجنتيني خلال الفترة الماضية، ولكن الوضع اختلف تمامًا في الفترة الحالية، والمدرب مستمر مع المنتخب في مونديال 2018.

ونفى محمد أبو الوفا، الأنباء التي ترددت عن تبرع لاعبي المنتخب بالمكافأة التي منحها لهم رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح ، إلى صندوق «تحيا »، قائلًا: «لا أعتقد أن اللاعبين سيقومون بهذا الأمر».

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: «تحدثت مع اللاعبين عن المكافأة على هامش تكريم الرئيس ولم أجد أحدًا يتحدث عن هذا الأمر، لكن مكافأة الاتحاد لن تقل عن نصف مليون جنيه لكل لاعب وفقًا للائحة».

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وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، أوغندا.

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