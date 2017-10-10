«صلاح وحجازي» يزينان التشكيلة المثالية لتصفيات كأس العالم

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اختار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، اليوم الثلاثاء، نجمي المنتخب الوطني محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي وأحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون، في التشكيلة المثالية للجولة الخامسة لتصفيات مونديال روسيا 2018.

ونشر «كاف»، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، التشكيلة المثالية للجولة الخامسة والتي شهدت وجود محمد صلاح وأحمد حجازي بعد تألقهما في مباراة الكونغو.

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وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990 في إيطاليا.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه أوغندا.