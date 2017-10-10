كواليس الرئاسة في موقعة الكونغو.. وزير الرياضة يتحدث

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قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إنه لم يكن مخططًا حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لموقعة الكونغو، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء: "زاد الحديث عن حضور الرئيس بعد تعادل منتخبي غانا وأوغندا، وباتت مباراة الكونغو فاصلة وحاسمة، وكان الجميع على أهبة الاستعداد لحضور السيسي».

وتابع عبدالعزيز: "كنا على اتصال دائم بمكتب الرئيس، ونجحنا في الوصول إليهم بعد ساعة من المباراة، وبدأت الاتصالات تعود للعمل بشكل طبيعي، واتفقنا على تفاصيل التكريم الخاص بالمنتخب واللاعبين».

واختتم وزير الشباب والرياضة: «إنها المرة الأولى التي يصل فيها منتخب مصر إلى كأس العالم في عهد السيسي، حيث لم يكن رئيسا لمصر في تصفيات كأس العالم 2014، التي أُقيمت عام 2013".

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وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة، وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وصعد بذلك المنتخب الوطني إلى المونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990 في إيطاليا.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه أوغندا.