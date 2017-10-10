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وصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة على طائرة خاصة

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مصراوي Masrawy

وصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة على طائرة خاصة

11:17 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

وصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة على طائرة خاصة

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، وفداً إسرائيلياً قادمة من تل أبيب على طائرة خاصة، في زيارة للبلاد تستغرق عدة ساعات للقاء عدد من المسئولين في القاهرة.

صرحت مصادر أمنية بالمطار بأن الوفد وصل إلى القاهرة علي طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر صالة رقم 4 بالمطار، والمخصصة للطائرات الخاصة ، للقاء عدد من المسئولين في القاهرة.

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