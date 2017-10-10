مشيرة خطاب لـ"مصراوى": انتخابات اليونسكو لم تحسم ومصر تنافس بقوة

كتب- محمود رمزى:

قالت السفيرة مشيرة خطاب، المرشحة المصرية على منصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، إن فرصة مصر فى الفوز بالمنصب لازالت متاحة، ونتائج الجولة الأولى من الانتخابات لم تحسم المنافسة الانتخابية، ومازال هناك جولات أخرى.

وأضافت "خطاب" في تصريح خاص لـ"مصراوى"، الثلاثاء: "مصر تنافس بقوة بتاريخها العريق، وإسهاماتها المعروفة للعام كله، ومازال أمامنا وقت للفوز بالمنصب".

ووجهت المرشحة المصرية، الشكر لكل الدول المساندة لمصر فى انتخابات اليونسكو، ولكل أفراد حملتها الانتخابية.

يذكر أن الجولة الأولى من انتخابات منصب مدير عام اليونسكو، انتهت أمس، وحصلت مشيرة خطاب على المركز الثالث بـ11 صوتا، بينما حصلت الفرنسية أودريه أزولاى على 13 صوتا، فيما حصل المرشح القطرى حمد بن عبد العزيز الكوارى على 19 صوتا.