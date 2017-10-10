موانئ بورسعيد تستقبل 21 سفينة حاويات وبضائع

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، استقبال 21 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، وخروج 6 سفن وموجود على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينة، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وخروج سفينتين، وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة و يتواجد على الأرصفة سفينة.