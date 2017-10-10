أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

موانئ بورسعيد تستقبل 21 سفينة حاويات وبضائع

Google+ Print

مصراوي Masrawy

موانئ بورسعيد تستقبل 21 سفينة حاويات وبضائع

11:29 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

موانئ بورسعيد تستقبل 21 سفينة حاويات وبضائع

موانئ بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، استقبال 21 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، وخروج 6 سفن وموجود على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينة، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وخروج سفينتين، وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة و يتواجد على الأرصفة سفينة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • موانئ بورسعيد تستقبل 23 سفينة بضائع وحاويات

    أخبار

  • بالصور.. الفريق مميش ووزير البترول يتفقدان أعمال تطوير ميناء السخنة

    أخبار

  • بالصور.. جولة لطلاب المدارس بمشروعات شرق بورسعيد

    أخبار

  • موانئ بورسعيد تستقبل 23 سفينة حاويات وبضائع

    أخبار

إعلان

3c3ce64f81.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ