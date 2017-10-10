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وصول 6500 طن بوتاجاز لميناء الزيتيات في السويس

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مصراوي Masrawy

وصول 6500 طن بوتاجاز لميناء الزيتيات في السويس

11:27 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

وصول 6500 طن بوتاجاز لميناء الزيتيات في السويس

أرشيفية

السويس - حسام الدين حمد:

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات استقبل اليوم الثلاثاء، السفينة "أرزوجاز" وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.

وأضاف ملاك يوسف في تصريحات صحفية، أن ميناء سفاجا استقبل السفينة ELBIS وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم قادمة من الهند.

كما شهد الميناء ووصول وسفر 2076 راكبًا وتداول 438 شاحنة عقب استقبال العبارات "أمانة" و"الحرية" و"إلنوي اكسبريس" وعلى متنهم 795 راكبًا و116 شاحنة بضائع و14 شاحنة عفش ركاب.

وتغادر مساء اليوم السفينتان "عمان" و"بوسيدون اكسبريس" وعلى متنهما 419 راكبًا، و94 شاحنة و26 سيارة.

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