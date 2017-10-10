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بالصور - رئيس "ري أسوان" يتفقد إنشاء مخرات للسيول بتكلفة 56 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

بالصور - رئيس "ري أسوان" يتفقد إنشاء مخرات للسيول بتكلفة 56 مليون جنيه

11:23 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

نفذ المهندس أحمد فتحي رئيس مصلحة الري بأسوان، حملة للمرور على منشآت الحماية من مخاطر السيول والجاري إنشاؤها بمركز أدفو بأسوان بتكلفة بلغت 56 مليون جنيه.

رافق رئيس مصلحة الري في جولته المهندس علي عبدالمجيد منوفي، رئيس قطاع الموارد المائية والري بالوجه القبلي، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، والمهندس محمد علي مدير عام ري أسوان.

وشملت جولة المهندس أحمد فتحى المرور على مصرف ومخر سيل وادي عبادي، وعملية إنشاء بحيرة صناعية و حاجز ترابي بوادي الشغب 2 لحماية وادي عبادي مركز أدفو وتبلغ قيمة العملية حوالي 11.5 مليون جنيه بسعة تخزينية 356 ألف متر مكعب وبلغت نسبه التنفيذ الفعلية 73%.

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