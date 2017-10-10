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بالصور.. تشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية في بورسعيد

11:21 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أغلق حي المناخ بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، 4 مراكز للدروس الخصوصية بنطاق الحي.

وأسفرت حملة مكبرة برئاسة الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، عن إغلاق وتشميع محلين بمنطقة "2 تعمير" لاستخدامهما كمراكز للدروس الخصوصية بشارع الكعبة والمدينة المنورة، كما تم إغلاق مركزين بعقار في شارع السواحل وبني سويف.

وقال رئيس الحي، في تصريحات صحفية، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب "السناتر"، مؤكدًا أن هناك متابعة يومية بنطاق الحي لمنع فتح سناتر الدروس الخصوصية، والتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية والغلق حيال أي مركز.

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مصراوي Masrawy

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