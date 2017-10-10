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التجهيز لإنطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

التجهيز لإنطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية بالقليوبية

11:15 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

التجهيز لإنطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال الدكتور عادل أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، إنه جاري الاستعداد للقيام بالحملة القومية الثالثة لتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية، وتشمل تسجيل وترقيم وتحصين جميع حيوانات مدن وقرى المحافظة.

وأضاف أنور في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الحملة القومية الأولى، انطلقت في شهر مارس، والثانية كانت في شهر يوليو الماضي، والثالثة سيتم تنفيذها في شهر نوفمبر المقبل.

وناشد أنور جموع المواطنين بالاستعداد لتقديم كافة المواشي للجان التحصين، في كل قرية ومدينة لتناول الجرعات للوقاية من مرض الحمى القلاعية.

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مصراوي Masrawy

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