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23 ديسمبر .. الحكم في إعادة محاكمة متهم بقضية "اغتيال النائب العام"

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مصراوي Masrawy

23 ديسمبر .. الحكم في إعادة محاكمة متهم بقضية "اغتيال النائب العام"

11:20 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة إعادة محاكمة البسطاوى غريب المتهم بقضية "اغتيال النائب العام"، لجلسة 23 ديسمبر للنطق بالحكم.

كانت المحكمة قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد 15 سنة غيابيًا في حق المتهم البسطاوى غريب.

ويواجه المتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

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