"الجنايات" تقضي بالإعدام شنقًا لـ 8 متهمين في قضية "اقتحام قسم حلوان"

كتب- عمرو علي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، 8 متهمين بالإعدام شنقًا، وهم عبد المنعم محروس أمام، والمحمدي عبد المقصود الغنام، وعلي عبد التواب حسين، وحسانين رشاد محمدي، ومحمود مصطفى علي محمد، وناجي على عمار، ومحمود حمدي، أحمد ومحمد صادق عبده سليمان في القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام وحرق قسم حلوان، لاتهامهم بالقتل العمد وإصابة رجال الشرطة وحرق القسم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم قاموا يوم 14 أغسطس من عام 2013 بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان وأقاموا حواجز حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف، وإطارات كاوتشوك مشتعلة، واسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين في القسم.

فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار، وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاص ووجهت لهم عدد من التهم اهمها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية.