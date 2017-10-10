أيسلندا يحطم رقم «ترينداد وتوباجو» القياسي بعد تأهله للمونديال

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نجح المنتخب الأيسلندي في التأهل إلى مونديال روسيا 2018، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عقب فوزه على كوسوفو بهدفين دون ردو وتصدر المجموعة التاسعة.

وسجل جيلفي سيجردسون، هدف أيسلندا الأول بعد 40 دقيقة، ومن ثم سجل جوهان جودموندسون الهدف الثاني في شوط المباراة الثاني، لتتفوق بالتالي على منتخبات قوية للغاية في المجموعة التاسعة من كرواتيا وتركيا وأوكرانيا، بينما حجزت كرواتيا بطاقة العبور للملحق.

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ولن يتوقف إنجاز أيسلندا في الوصول للمرة الأولى في تاريخه إلى المونديال وفقط، بل وسيحطم رقمًا قياسيًا في روسيا عند تصعد أصغر دولة من حيث التعداد السكاني تتأهل إلى المونديال طوال التاريخ.

ويبلغ التعداد السكاني لأيسلندا 350 ألف نسمة، بينما كان الرقم القياسي السابق كأصغر دولة تشارك في المونديال من حيث التعداد السكاني من نصيب ترينداد وتوباجو، والتي تأهلت إلى مونديال ألمانيا عام 2006 وكان تعدادها السكاني حينها يبلغ 1,3 مليون نسمة.