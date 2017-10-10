السومة والعجان يقودان سوريا أمام أستراليا بتصفيات المونديال

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أعلن مدرب المنتخب السوري أيمن الحكيم، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه أستراليا اليوم الثلاثاء، في إياب الملحق الأسيوي على ملعب سيدني، ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وتعادل المنتخبان في لقاء الذهاب في ماليزيا الأسبوع الماضي بهدف لكل فريق، ليصبح لزامًا على المنتخب السوري تحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة إيجابية أكثر من (1-1) لمواصلة المشوار ومواجهة رابع أمريكا الشمالية من أجل الوصول إلى روسيا.

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وفيما يلي تشكيل المنتخب السوري لمواجهة اليوم:

إبراهيم عالمة - فهد اليوسف - جهاد الباعور - محمد زاهر الميداني - مؤيد العجان - محمود المواس - تامر حاج محمد - حميد ميدو - عدي جفال -مارديك مارديكيان - عمر السومة.