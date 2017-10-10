إسبانيا مهددة بعدم التواجد في التصنيف الأول بقرعة المونديال

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بعد تأهل إسبانيا إلى مونديال روسيا 2018، باتت الأنظار موجهة نحو قرعة كأس العالم، التي ستقام في أول شهر ديسمبر المقبل، حيث بات أبطال العالم في نسخة جنوب إفريقيا 2010، مهددون وبقوة بعدم التواجد في التصنيف الأول أثناء القرعة، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وتحتاج إسبانيا إلى العديد من النتائج كي تتواجد على رأس المجموعة في المونديال المقبل، خاصة أن هناك 4 منتخبات ضمنت بالفعل التواجد على رأس المجموعات وهي روسيا البلد المضيف وألمانيا والبرازيل وبولندا.

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وكي تحصل إسبانيا على رأس مجموعة يبنغي أن لا تسجيل بلجيكا أي أهداف في مباراة قبرص اليوم، وأن لا تتأهل الأرجنتين إلى المونديال، وأن لا تتأهل ويلز أيضًا، وأن لا تتأهل البرتغال مباشرة للمونديال، وأن لا تحقق سويسرا الفوز على البرتغال في مباراة اليوم، وأن لا تفوز فرنسا على بيلاروسيا اليوم، إلى جانب عدم فوز بيرو على كولومبيا فجر غدٍ، وعدم فوز تشيلي على البرازيل.