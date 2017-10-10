المرشحون الأربعة للتتويج بالمونديال

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بدأت ملامح الفرق المتأهلة إلى مونديال روسيا 2018 تظهر وستكون هناك منتخبات مرشحة بقوة للظفر باللقب العالمي حسبما استعرضت "صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وستكون إسبانيا من المنتخبات المرشحة بقوة للظفر باللقب العالمي بفضل المستويات المبهرة التي قدمتها في التصفيات وكتيبة النجوم التي تمتلكها، حيث يوجد في صفوف الفريق من الجيل الذهبي جيرارد بيكيه وسيرجيو راموس وأندريس إنيستا وديفيد سيلفا وجوردي ألبا إلى جانب بعض المواهب الصاعدة بقوة في الكرة العالمية من ديفيد دي خيا وداني كارفخال وإيسكو وماركو أسينسيو وألفارو موراتا وتياجو ألكانتارا، وهي الكتيبة التي ستبحث عن وضع النجمة الثانية على قميص إسبانيا في المونديال المقبل.

وستنافس إسبانيا بكل قوة في العرس العالمي المقبل المنتخب البرازيلي بكتيبته المدججة بالنجوم من نيمار وفيليب موتينيو وباولينيو وداني ألفيس وكاسيميرو، حيث ستصل البرازيل إلى روسيا بهدف واحد وهو رد الاعتبار بعد الإهانة الكبيرة التي تعرضت لها في المونديال الماضي، والذي استضافته على أرضها.

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وبكل تأكيد ستدخل ألمانيا بطلة العالم، المونديال وهي مرشحة بقوة للظفر باللقب بفضل قائمتها التي تضم مزيجا هائلا من لاعبي الخبرة والشباب، وتتمركز الخبرة في كل من ماتس هوملز وتوني كروس وتوماس مولر، بينما يوجد عنصر الشباب في المواهب الصاعدة بقوة والتي تألقت بشدة في كأس القارات هذا العام والذي توجت الماكينات بلقبه من جوليان دراكسلر وليون جوريتسكا وجوشوا كيميتش وليروي ساني.

وعلى الجانب الآخر لا يمكن استبعاد المنتخب الفرنسي من قائمة الترشيحات تحت قيادة مدربها ديديه ديشامب بفضل كتيبة النجوم في المنتخب من بول بوجبا وعثمان ديمبلي وكيليان مبابي وأنطوان جريزمان.

وإلى جانب تلك المنتخبات الأربعة هناك منتخبات قادرة أيضًا على المنافسة من البرتغال بطلة أوروبا والأرجنتين بقيادة ميسي، وذلك في حال تمكنا من اجتياز التصفيات، إلى جانب إنجلترا وتشيلي بطلة أمريكا الجنوبية.