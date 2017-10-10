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استقرار في أسعار الدولار بالبنوك اليوم.. و«القاهرة» الأقل سعرا

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استقرار في أسعار الدولار بالبنوك اليوم.. و«القاهرة» الأقل سعرا استقرار في أسعار الدولار بالبنوك اليوم.. و«القاهرة» الأقل سعرا

التحرير

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شهدت الدولار اليوم استقرارا ملحوظا بالبنك المركزي اليوم، مسجلا 17.69 جنيه للبيع و17.59 جنيه للشراء. 

وسجل بنك عودة أعلى سعر اليوم بـ17.72 جنيه للبيع، و17.62 جنيه للشراء مقابل الجنيه المصرى. 

بينما سجل الدولار أقل سعر بالبنك التجارى الدولى وبنك القاهرة والمصرف المتحد ومصر إيران للتنمية وأبو ظبي الإسلامى والبنك الزراعى المصرى وبنك الإسكندرية 17.68 للبيع،

و17.58 للشراء. 

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وسجل الدولار ببنك الإتش إس بي سي 17.71 للبيع، و17.61 للشراء، بينما سجل الدولار ببنك قناة السويس وبنك المشرق والبنك العربي والعربي الإفريقي والبنك الأهلى المصرى وبنك البركة وبنك بلوم وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.70 للبيع، و17.60 للشراء. 
 
 العملات الأجنبية:

كما شهد متوسط أسعار باقي العملات الأجنبية وفقا لمؤشرات البنك المركزى انخفاضا ملحوظًا اليوم، ليسجل اليورو 20.75 للبيع، 20.63 جنيه للشراء، وسجل الجنيه الإسترلينى 23.14 جنيه للبيع، 22.27 جنيه للشراء، والفرنك السويسرى 18.04 جنيه للبيع، 17.94 جنيه للشراء، والـ100 ين يابانى 15.69 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء، واليوان الصينى 2.67 جنيه للبيع، و2.65 جنيه للشراء.

 العملات العربية:

 استقرت أيضا أسعار العملات العربية وفقا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزى، وسجل الريال السعودى نحو 4.71 جنيه للبيع، و4.69 جنيه للشراء، وسجل الدينار الكويتى نحو 58.58 جنيه للبيع، و58.13 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتى سجل نحو 4.81 جنيه للبيع، و4.78 جنيه للشراء.

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التحرير

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