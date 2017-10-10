الضرائب: «القيمة المضافة» بريئة من غلاء أسعار السلع (فيديو)

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قال محمد عبد الستار، نائب رئيس مصلحة الضرائب، إن ضريبة القيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة ولا تُصيب دخل الممول أو المواطن مباشرة.

وأضاف عبد الستار، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة extra news، اليوم الثلاثاء، أن ضريبة الربح على الدخل هي التي تمس المواطن وتصيب دخله مباشرة، موضحا أن هذا النوع من قانون ضريبة القيمة المضافة، يُطبق نظام عدالة اجتماعية على الشرائح المجتمعية المختلفة.

أشار إلى أن الأصل تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع، لكن القانون يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للفئات المختلفة لذلك وضعت إعفاءات، وهي تخص المواطن العادي، مؤكدا أن أغلب السلع الغذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وأن زيادة أسعار السلع لا يتعلق بالقانون.

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وتابع: "الشاي والسكر والبن والأدوية كانوا خاضعين لضريبة غير مباشرة منذ عشرات السنوات، لكن الآن القانون يعفي هذه السلع من الضريبة"، موضحا أن القانون ليس سببا في زيادة أسعار السيارات، بالإضافة إلى أن الحاصلات الزراعية معفاة من الضريبة، وأن الخدمات الصحية، تُطبق الضريبة فيها على الطبيب وليس المريض.



