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صاحب أول رحلة للقطب الشمالي.. تعرف على "نانسين" الذي تحتفل جوجل بميلاده

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مصراوي Masrawy

صاحب أول رحلة للقطب الشمالي.. تعرف على "نانسين" الذي تحتفل جوجل بميلاده

11:08 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

صاحب أول رحلة للقطب الشمالي.. تعرف على "نانسين" ا

 كتبت - فاطمة خالد:

يحتفل اليوم محرك البحث الأشهر "جوجل"، بذكرى ميلاد العالم والمسكتشف النرويجي "فريتيوف نانسين" الـ 156.

وحقق "نانسين" العديد من الإنجازات المهمة، إلا أن الكثيرين لا يعلمون عنه شىء، ويعتبر "نانسين" صاحب أول رحلة استكشافية للقطب الشمالي، على متن مركبة تدعى "هولر"، حيث عبر مع خمسة أخرين "جيرفلاند" من الشرق للغرب، في رحلة وصفها الوقت بالمستحيلة إن ذاك.

عين رئيسا للبعثة النرويجية في عصبة الامم بعد أن كان رئيسًا للبعثة في واشنطون.

ناضل "نانسين" للحصول على اتفاق يسمح للمهاجرين بالحصول الهوية، لذلك حصل على جائزة "نوبل" للسلام، كما عمل مسؤول عن التغذية في الصليب الأحمر، وتكريما لمجهوداته تم إطلاق اسمه على شرخ في القمر والمريخ.

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