زيارة مقبرة توت عنخ آمون بالمجان في الأقصر

الأقصر – محمد محروس:

أعلنت وزارة الآثار، السماح للمصريين والأجانب حاملي تذكرة مقبرة سيتي الأول بوادي الملوك في الأقصر بزيارة مقبرة توت غنخ آمون بالمجان يوم 17 أكتوبر الجاري، بمناسبة الاحتفال بمرور 200 عاما على اكتشاف المقبرة.

وقال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة الآثار على تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، مشيرًا إلى أنه تم اختيار مقبرة الملك الصغير تحديدًا لما لها من أهمية كبيرة لكل عشاق ومحبي الآثار المصرية سواء من المصريين أو الأجانب.

وأضاف الدكتور وزيري، أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق الوزارة عدد من الفعاليات وحملات التوعية في سبيل تحقيق هدفها باستعادة الحركة السياحية لسابق عهدها.