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بدء ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل "طفل إيطاليا" في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

بدء ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل "طفل إيطاليا" في الدقهلية

11:07 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

طفل إيطاليا

الدقهلية - رامي القناوي:

عززت الأجهزة الأمنية تواجدها في محيط مجمع محاكم المنصورة، تزامنًا مع بدء ثان جلسات محاكمة المتهم أحمد. ش" والمتهم بقتل الطفل "وليد. م. ح. غ" 9 أعوام، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل إيطاليا".

وتجمع العشرات من أهالي قرية ميت الكرماء، مسقط رأس الطفل أمام مجمع المحاكم، حيث مقر انعقاد محكمة الجنايات، لحضور الجلسة والتضامن مع أسرة المتهم.

ووجهت النيابة العامة، للمتهم تهمة القتل العمد، بعد شنق المجني عليه، مع سبق الإصرار، وخطف قاصر دون سن 18 عامًا، ومحاولة هتك عرضه تحت تهديد السلاح، وحيازة مواد مخدرة، وأقيمت أولى الجلسات أول أمس 8 أكتوبر، وجري تأجيلها لجلسة اليوم، لحين اختيار محامي للدفاع عن المتهم، والذي أنكر كل التهم الموجهة إليه في الجلسة السابقة.

وترجع تفاصيل الواقعة، إلى شهر يونيو الماضي، حينما استدراج المتهم، نجل جاره الطفل وليد محمد حامد، وحاول هتك عرضه في قرية ميت الكرماء، بمركز طلخا بالدقهلية، ولما فشل المتهم في ذلك قتله خشية افتضاح أمره، وأخفاه أسفل منزله إلى أن استدل عليه الجيران من خلال الرائحة، حسب اعترافاته بالنيابة والتي أنكرها في الجلسة الأولى من المحاكمة.

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