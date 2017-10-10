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شيخ الأزهر يقرر ضم «محلب» لمجلس أمناء بيت الزكاة

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شيخ الأزهر يقرر ضم «محلب» لمجلس أمناء بيت الزكاة شيخ الأزهر يقرر ضم «محلب» لمجلس أمناء بيت الزكاة

التحرير

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قرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر والمشرف على بيت الزكاة والصدقات، ضم إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، لعضوية مجلس أمناء بيت الزكاة.

ويتخص مجلس الأمناء بقبول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات، الموافقة على ما يصرف من أموال البيت في وجوهها المقررة شرعا وتحديد أولوياتها، رسم السياية العامة للبيت، إقرار خطط وبرامج نشاط البيت، تحديد أولويات عمل البيت، تحديد أوجه أستثمار أموال البيت، والتنسيق والتعاون مع الهيئات والجهات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات ذات الصلة بنشاط البيت.

بالإضافة إلى اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل البيت، إقرار مشروع الموازنة السنوية للبيت وحسابه الختامي، إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية للبيت، اختيار الأمين العام وتحديد مدته ومعاملته المالية، اختيار أحد المكاتب المتخصصة لمراقبة حساباته، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

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ويضم مجلس الأمناء: الدكتور محمد فلاح العتيبي (الكويت)، الدكتور أشرف العربي، الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم علام،الدكتورة الشواربي، المهندس عاطف أحمد حلمي، الدكتور فاروق العقدة، السفيرة فايزة أبو النجا، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور مصطفى ممتاز السعيد، المستشار محمد محمود عبد السلام، المهندس محمد السويدي، الدكتور محمد حاجي خوري (الإمارات)، الدكتور رأفت رضوان، الدكتور هاني محمود، والدكتور صفوت النحاس أمين عام بيت الزكاة.

يذكر أنه تم إنشاء بيت الزكاة بعد صدور القانون رقم (123) لسنة 2014، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف شيخ الأزهر، وحدد القانون أهداف البيت، ومنها صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعا، وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

كما حدد القانون موارد البيت، ومنها أموال الزكاة التي تقدم طوعا من الأفراد أو غيرهم، والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها البيت ويقبلها مجلس أمناء البيت.

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التحرير

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