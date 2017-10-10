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حبس متهم بقتل شاب في المنيا.. أرداه بسبب 100 جنيه

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مصراوي Masrawy

حبس متهم بقتل شاب في المنيا.. أرداه بسبب 100 جنيه

10:55 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

حبس متهم بقتل شاب في المنيا.. أرداه بسبب 100 جنيه

المنيا ــ ريمون الراوي :

قررت النيابة العامة بمركز سمالوط، حبس مزارع متهم بقتل عامل في العقد الثالث من عمره، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مستخدمًا سلاح أبيض بسبب خلاف بينهما على مبلغ مالي قدره 100 جنيه.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث، بورود بلاغ إلى الرائد أحمد الصفتي رئيس مباحث مركز سمالوط، بمقتل "باسم. خ" 21 عامًا، عامل، مقيم المعصرة سمالوط متأثرًا بإصابته بجرح نافذ في الصدر.

وتبين من تحريات البحث الجنائي، تحت إشراف العميد علاء الجاحر، أن المتهم بارتكاب الحادث هو "محمد. ح" 35 عامًا، فلاح ومقيم بذات الناحية، وتبين أن سبب ارتكابه الواقعة، وجود خلاف مالي مع المجني عليه، بسبب 100 جنيه ثمن شراء عربه "كارو".

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مصراوي Masrawy

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