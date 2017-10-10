ناهد صبري.. هربت من الريف لـ«الرقص» وأنهت حياتها بـ«النقاب»

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يراها المشاهد على الشاشة ترقص وتتمايل على أنغام الموسيقى وترسم على وجهها ابتسامة عريضة دون أن يعرف ما مرت به من آلام وما عانت منه لسنوات لتظهر أمام الكاميرات، هكذا كانت حياة الراقصة المعتزلة "ناهد صبري"، والتي رغم معاناتها لم تحظ بالشهرة التي كانت تستحقها ولم تحقق الحلم الذي راودها لسنوات طويلة ودفعها لأخذ قرارت ندمت عليها فيما بعد.

في قرية صغيرة على بعد كيلو مترات قليلة من مدينة طنطا، ولدت ناهد صبري في 28 ديسمبر عام 1925 لأسرة بسيطة، وككثير من سكان الريف، قررّت الهرب من أسرتها مع شقيقتها الأكبر لاكتشاف حياة المدينة التي كثيرًا ما سمعت عنها ولم تشاهدها، فخاضت التجربة وتوجهت الشقيقتان إلى منزل ابنة عمهما المتزوجة والمقيمة بالقاهرة، وهناك عرفا طريق السينما، فانبهرت ناهد صبري بما شاهدته على الشاشة الكبيرة.

كان حلمها الأكبر في فترة شبابها أن تصبح واحدة من النجمات اللاتي تشاهدهن على الشاشة، وخاصة الراقصات من أمثال الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وسامية جمال، وغيرهن من جميلات هذا العصر، فكانت تذهب إلى السينما بصحبة شقيقتها وابنة عمها لتشاهد تلك الرقصات، وتعود إلى المنزل لتقلدها وينبهر الحاضرون بأدائها، ومن هنا اكتشفت موهبتها في مجال الرقص، وظلت تبحث عن فرصة حقيقية للظهور، حتى قرأت إعلانًا بمجلة للمخرج حسين فوزي يبحث فيه عن وجوه جديدة للسينما فتقدمت هي وشقيقتها ونشرت صورهما بالمجلة.

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العائلة القروية في طنطا انتفضت لتقاليدها وعاداتها وأخذ الأخ الأكبر يبحث عن شقيقتيه بعد أن شاهد صورهما في المجلة، وحضر إلى القاهرة وأعادهما بالقوة، وحاولت ناهد صبري الانتحار بسبب ذلك، وأجبر شقيقها الأخت الكبيرة على الزواج بأحد المزارعين، وبحث للصغرى ناهد عن مزارع آخر تتزوج منه، ولكنها هربت للمرة الثانية قبل الزواج بأيام إلى منزل ابنة عمها مرة أخرى، ولكنها نفت هذه المرة وجودها وأخفتها تمامًا عن الأسرة.

بدأت بالفعل ناهد صبري العمل على يد حسين فوزي المكتشف الحقيقي لها، حتى أصبحت واحدة من ألمع الراقصات في ستينيات القرن العشرين، ودرست الباليه على يد "نيللي مظلوم"، وشاركت في أكثر من 29 فيلمًا سينمائيًّا، من بينها: "آه من حواء" و"تفاحة آدم" و"نار الشوق" و"خان الخليلي" و"الناصر صلاح الدين" و"أميرة العرب" و"يوم الحساب" وغيره.

تزوجت الفنانة ناهد صبري مرتين، وسافرت للولايات المتحدة الأمريكية للإقامة هناك، وأسست عدة معاهد للرقص وحققت نجاحًا كبيرًا، ولكنها عندما عادت لمصر مرة أخرى تغيرت حياتها بشكل كامل بعد أداء فريضة الحج وأعلنت الاعتزال، وكان آخر ظهور لها عام 1987، حيث ظهرت بدون ماكياج وارتدت الحجاب وقررت إغلاق معاهد الرقص، ثم قررت بعدها ارتداء النقاب واختفت تمامًا عن الظهور حتى وفاتها في 10 أكتوبر عام 1987.