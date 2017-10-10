صهر لاعب كرة شهير وبدأ مصفق برامج بـ30 جنيها.. 18 معلومة عن أمير كرارة

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امتلك مؤهلات النجومية باقتدار، من حيث الشكل والهيئة الجسمانية والصوت وملامح الوجه، وموهبة لم تكن قد اكتملت بعد في بداية مسيرته الفنية، لتتحول بالتدريج إلى واحدة من أفضل المواهب التمثيلية على الساحة الفنية، والتي يزداد صاحبها تألقا عاما تلو الآخر، حتى إن مسلسله الأخير "كلبش" استطاع أن يحقق أعلى نسبة مشاهدة على موقع "يوتيوب"، متجاوزا جميع منافسيه، وهي المفاجأة التي لم يكن يتوقعها أحد.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 18 معلومة عن الفنان أمير كرارة.

1- اسمه بالكامل "أمير محمد كرارة".

2- من مواليد القاهرة، في يوم 10 أكتوبر 1977.

3- متزوج من "هند صلاح حسني"، شقيقة لاعب كرة القدم السابق بالنادي الأهلي والممثل أحمد صلاح حسني، ولديه منها طفلان هما: "سليم، ليلى".

4- حصل في الثانوية العامة على مجموع 48%، وبعد إضافة النشاط الرياضي وصل إلى 51%.

5- أكد أنه حصل على شهادة الثانوية العامة في 4 سنوات، وعلم بالنتيجة من إذاعة الراديو عندما قال المذيع: "مدرسة الخليفة المأمون لم ينجح أحد".

6- تخرج في كلية السياحة والفنادق.

7- كان لاعبا لكرة الطائرة ضمن الفريق القومي، وشارك في العديد من المباريات المحلية والدولية.

8- بدأ حياته مصفقا في البرامج، وكان يتقاضى 30 جنيها في اليوم، على حد تصريحاته في برنامج "شيري استديو" المذاع على قناة "DMC".

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9- اكتشفه الإعلامي "طارق نور"، وهو من قدمه لعالم الإعلانات وتقديم البرامج.

10- بدأت شهرته بتقديمه لبرنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ستار ميكر" في عام 2002.

11- بمجرد تحقيقه نجاحا في برنامج "ستار ميكر"، انتقل إلى عالم التمثل في نفس العام، من خلال مشاركته في مسلسل "شباب أون لاين"، ثم شارك في مسلسل العمة نور عام 2003 وفي فيلم "أحلى الأوقات" عام 2004 .

12- يعتبر فيلم "زكي شان"، الذي شارك فيه عام 2005 مع الفنان أحمد حلمي من المحطات المهمة في حياته الفنية.

13- بعد تقديمه لعدة أدوار في مسلسلات مثل: "لحظات حرجة، دموع القمر"، عاد إلى تقديم البرامج في عام 2011 من خلال تقديمه برنامج "فاكر ولا لا"، على قنوات النيل.

14- في عام 2011 شارك في مسلسل "المواطن إكس"، مع يوسف الشريف، ومحمود عبد المغني، وقد حقق المسلسل نجاحا واسعا، دفع الشركة المنتجة إلى تكرار التجربة مع فريق العمل في 2012 من خلال مسلسل "طرف تالت".

15- مسلسل "تحت الأرض"، في عام 2013، هو أول بطولة تليفزيونية للفنان أمير كرارة، وقد أعقبه عدد من المسلسلات الناجحة أيضا مثل: "حواري بوخارست، الطبال، كلبش".

16- القائد الإسلامي، خالد بن الوليد، هي الشخصية التي يتمنى القيام بتمثيلها.

17- شقيق جده هو الفنان الراحل محمود شكوكو، وأخوه هو الفنان أحمد كرارة، والذي لا يفضل "أمير" التعاون معه في أي عمل فني، حفاظا على المصلحة المشركة على حد قوله في أحد الحوارات الصحفية.

18- يمتلك كافيها في منطقة التجمع الخامس.