قاطعتها والدتها بسبب هذا الدور.. 7 تصريحات مثيرة لـ«ريهام عبد الغفور»

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ملامحها الهادئة ووجها البريء أهم ما يميز إطلالة الفنانة ريهام عبد الغفور منذ ظهورها على الساحة الفنية، فهي ابنة الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، ولها أعمال فنية متميزة، كشفت عن تفاصيل حياتها الشخصية والفنية خلال لقائها بالفنانه غادل عادل، ببرنامج "تع اشرب شاي"، المذاع على قناة "dmc" أمس الإثنين، ونستعرض أبرز تصريحاتها فيما يلي:

1- حياتها الشخصية

أكدت ريهام، فى بداية حديثها أنها تبذل قصار جهدها فى التوفيق بين عملها ورعاية شئون أسرتها وتربية أبنائها، موضحة أن هناك أشخاصا كثيرين يقفون إلى جانبها ويدعمونها، يأتي فى مقدمتهم زوجها الذي يعود إليه الفضل فى نجاحها وتركيزها فى عملها؛ لأنه يتفهم طبيعته وصعوبته إلى جانب آخرين يساعدونها ويقفون إلى جانبها فى رعاية وتربية أبنائها.

2- ابني متحضر

أوضحت الفنانة أن ابنها أظهر تقديرا كبيرا للفن، وتفتحا وتحضرا يفوقان ما تربت عليه، ودائما ما يتقبل عملها.

وأضافت "ريهام"، أنها تحرص على البقاء مع أبنائها فى أغلب الأوقات، حيث دائما تضعهم نصب أعينها قبل الموافقة على أي عمل أو دور تقوم به، لافتة إلى أنها دائمًا ما تجد والدتها متحفظة وتلعب دور الناصح الأمين لها، لافتة إلى أنها عاشقة للورد وتحديدًا عندما كانت صغيرة؛ لأنها كانت شخصية حالمة وهادئة ولم يكن هناك ما يشغلها أو يشوش تفكيرها مثلما يحدث حاليا.

3- هدية غريبة من زوجها

كشفت ريهام عن نوعية الهدايا التي تفضلها، وكيف كانت تحب الورود كهدية في صغرها، لكن نظرتها للهدية اختلفت لاحقا.

وقالت إنها تفضل الهدية التي بذل فيها مجهود لمعرفة ما تحتاجه على الهدية المرتفعة الثمن، وحكت للممثلة غادة عادل عن مفاجأة زوجها لها في عيد ميلادها، بعد أن أعجبتها كثيرا سيارة شاهدتها في الساحل الشمالي.

وتابعت: "فوجئت يوم عيد ميلادي يقول لي سأحضر لك مفاتيحها وكانت ريموت كنترول، ورغم أنها كانت سيارة غير حقيقية، فإنني فرحت بها كثيرًا وشعرت أنه تعب كثيرًا فى البحث عن موديلها ولونها".

4- كان حلمي أكون راقصة

قالت ريهام إنها مارست الباليه بالفعل لفترة، ونظرا لانشغال والدها -الممثل أشرف عبد الغفور- في السفر والتصوير، وعدم استطاعة والدتها اصطحابها لدروس الباليه، تولى أخوها المهمة، لكنه ارتبط بمعلمتها للباليه، وعندما انتهت علاقتهما توقف عن اصطحابها للدروس.

واستضافت غادة عادل خلال الحلقة الطفلة الموهوبة فريدة، راقصة باليه، وحكت الطفلة عن أسباب عشقها لهذه اللعبة، مشيرة إلى أن هناك أفرادا من أسرتها كانوا يمارسون الباليه، بينما أشادت ريهام عبد الغفور بفريدة وبموهبتها التي تظهر واضحة.



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5- "أمي قاطعتني بسبب هذا الدور"

استعادت الممثلة ريهام عبد الغفور، أجواء تجسيدها شخصية راقصة في مسلسل "حارة اليهود"، وكيف تسبب لها الدور في مشكلة مع والدتها.

وقالت ريهام إنها ليست بارعة في الرقص الشرقي، وإضافة إلى ذلك طلبت من المسؤولة عن تنسيق مظهر الممثلين الكثير من التعديلات على ملابسها، ومع ذلك قاطعتها والدتها شهرا بسبب الدور.

6- هناك من ينتحل شخصيتي

كشفت الممثلة ريهام عبد الغفور عن أنها تعاني منذ فترة من وجود من ينتحل شخصيتها بحساب زائف على موقع Instagram، وأكدت أنها حاولت التواصل مع صاحب أو صاحبة الحساب الزائف لكنها لم توفق.

وقالت ريهام إنها لم تكن في السابق منتبهة لأهمية وسائل التواصل الاجتماعي، واشتكت من تأكيد صاحب الحساب الزائف أن حسابه هو الرسمي والوحيد لها، مما أدى لوجود عدد كبير من المتابعين لها على ذلك الحساب يفوق متابعيها على حسابها الصحيح.

7- رسالة شكر لهذا الشخص

خلال الحلقة فاجأت غادة عادل "ريهام" بوجود والدها الفنان أشرف عبد الغفور معها فى الحلقة والذي وجه الشكر للبرنامج؛ لأنه أعطاه فرصة لرؤية ابنته، لأنه لم يرها منذ فترة كبيرة؛ بسبب انشغالها بأسرتها وعملها ووجودها خارج القاهرة خلال الفترة الماضية.

وعرضت "غادة" خلال الحلقة مشهدا من مسلسل زيزينيا، موضحا أنه المشهد الوحيد الذي جمع بينهما خلال مشوارهما الفني، بينما وجهت غادة وريهام ووالدها الشكر إلى أعضاء فرقة "كراكيب"، حيث أشادوا بما قدموه من موسيقى وغناء.