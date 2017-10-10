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طلبت الطلاق من زوجها لتكتب عنها الصحف.. 8 معلومات عن سعاد حسين

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طلبت الطلاق من زوجها لتكتب عنها الصحف.. 8 معلومات عن سعاد حسين طلبت الطلاق من زوجها لتكتب عنها الصحف.. 8 معلومات عن سعاد حسين

التحرير

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فنانة كوميدية على الطراز الكلاسيكي، اقترن اسمها بالمسرح، الذي كوّنت على خشبته قاعدة من الجمهور لها، ولأن معظم المسرحيات التي شاركت بها لم يتم تصويرها، فانحصرت شهرتها بين أبناء جيلها وجمهور الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.

"التحرير - لايف" يرصد لكم 8 معلومات عن الفنانة سعاد حسين في التقرير التالي.

1- ولدت في 10 أكتوبر من عام 1926 بمحافظة الإسكندرية.

2- عشقت التمثيل منذ نعومة أظافرها، وظهرت لأول مرة على المسرح وهي بنت سبعة أعوام مع فرقة يوسف وهبي.

3- تنقلت بين عدد من الفرق المسرحية، مثل فرقة "علي الكسار"، ثم فرقة "نجيب الريحاني" التي مكثت فيها 17 عامًا، مثلت خلالها أكثر من 35 مسرحية منها مسرحية "استني بختك"، إلى أن شاركت في تأسيس فرقة "الفكاهة".

4- اكتشفها سينمائيا المخرج كمال سليم، فاستعان بها للظهور معه في فيلم "البؤساء" مع أمينة رزق عام 1943، ولكنها برعت في الأدوار الكوميدية أكثر كما كانت على المسرح، واشتهرت في أدوارها مع فؤاد المهندس في فيلم "أخطر رجل في العالم".

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5- كانت لها من الدراما التليفزيونية نصيب، خاصة في فترة السبعينيات، حيث اشتركت في عدد من المسلسلات مثل "رفاعة الطهطاوي" مع الفنان شكري سرحان، و"يوميات ونيس" مع الفنان محمد صبحي، وآخر أعمالها كان مسلسل "الأصدقاء" مع صلاح السعدني.

6- طلبت الطلاق من زوجها الأول الفنان سعيد خليل لمدة شهر واحد فقط، وعرضت أن تكتب تعهدا بالعودة إليه بعد ذلك، بهدف تحقيق الشهرة كي تكتب عنها الصحف مثلما تناولت خبر طلاق كل من شادية وعماد حمدي، وليلى مراد وأنور وجدي، وفق رواية زوجها، الذي أكد حينها أن زوجته مصابة بداء الشهرة، لدرجة أنها أخبرت صديقتها بالانتحار برمي نفسها في النيل، فذهبت إليها الشرطة ووجدتها على الشاطئ وحررت محضرًا بالواقعة فاشتهرت الفنانة، ولكنها نفت ذلك أمام المحكمة، وأقرت أنها حاولت الانتحار ثلاث مرات، لأنه كان يتهمها اتهامات باطلة، ويغار عليها ويضربها ولا يقوم بواجباته فى النفقة، وعندما طلبت إنهاء حياتها معه طالبها بمبلغ 2000 جنيه ثمنا للطلاق، وذلك وفق ما نشرته جريدة الأخبار في عددها الصادر بتاريخ 14 مارس من عام 1959.

7-  تزوجت بعد ذلك من السيناريست أنور عبد الله وأنجبت ابنتها الفنانة سماح أنور.

8- توفيت في 27 يونيو عام 2008 عن عمر ناهز 80 عامًا.

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التحرير

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