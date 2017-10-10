أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. وصول فوج سياحي لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. وصول فوج سياحي لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بسوهاج

10:26 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

  • عرض 6 صورة

    69d6920332.jpg

  • عرض 6 صورة

    f5662fce51.jpg

  • عرض 6 صورة

    4ce228538b.jpg

  • عرض 6 صورة

    2f7a71daef.jpg

  • عرض 6 صورة

    cc3b3132be.jpg

  • عرض 6 صورة

    36db76eed9.jpg

إعادة الألبوم

بالصور -

الألبوم التالى

بالصور - "مصراوي" في قرية "الياسمين" بالغربية.. "فيها حاجة حلوة"

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، وصول فوج سياحي مكون من 113 زائرًا، من بينهم 5 أجانب، إلى مرسى البلينا السياحي لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس، جنوب المحافظة.

وأوضح عبد المنعم أن أجهزة المحافظة، تسعى لوضع سوهاج على الخريطة السياحية وجذب المزيد من الوفود السياحية لزيارة المناطق الأثرية، من خلال خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والأثرية المختلفة، حيث تتمتع المحافظة بالعديد من المقومات السياحية والأثرية من مختلف العصور التاريخية.

من جانبه، أوضح علي رفاعي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، أن الفوج السياحي وصل إلى مرسى البلينا على متن الباخرة Queen of Hansa المتجهة إلى أسوان، وزار الفوج السياحي المنطقة الأثرية بأبيدوس، حيث جرى استقبالهم بالزهور، فيما عبّر السائحون عن سعادتهم بالتواجد في مدينة البلينا وزيارة معبد الملك سيتي الأول.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تعيين 200 معلم مساعد في سوهاج

    أخبار

  • محافظ سوهاج: تطوير مدرسة ووحدتين صحيتين في جرجا

    أخبار

  • محافظ سوهاج: نقل مستشفى الصدر إلى المقر الجديد بجزيرة شندويل

    أخبار

  • تنفيذ سوق الجملة المطور بمدينة سوهاج الجديدة بإجمالي 351 محلا

    أخبار

إعلان

246d9f4616.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ