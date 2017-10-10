بالصور.. وصول فوج سياحي لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، وصول فوج سياحي مكون من 113 زائرًا، من بينهم 5 أجانب، إلى مرسى البلينا السياحي لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس، جنوب المحافظة.

وأوضح عبد المنعم أن أجهزة المحافظة، تسعى لوضع سوهاج على الخريطة السياحية وجذب المزيد من الوفود السياحية لزيارة المناطق الأثرية، من خلال خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والأثرية المختلفة، حيث تتمتع المحافظة بالعديد من المقومات السياحية والأثرية من مختلف العصور التاريخية.

من جانبه، أوضح علي رفاعي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، أن الفوج السياحي وصل إلى مرسى البلينا على متن الباخرة Queen of Hansa المتجهة إلى أسوان، وزار الفوج السياحي المنطقة الأثرية بأبيدوس، حيث جرى استقبالهم بالزهور، فيما عبّر السائحون عن سعادتهم بالتواجد في مدينة البلينا وزيارة معبد الملك سيتي الأول.