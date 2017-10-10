صاحب «شفرة أكتوبر»: لم أتوقع أن يمنحني الرئيس «نجمة سيناء» (فيديو)

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قال أحمد إدريس، صاحب الشفرة النوبية في حرب أكتوبر، إنه لم يكن يتوقع تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الذكرى 44 لنصر أكتوبر، موضحا أنه لم يفكر في الظهور إعلاميا كصاحب شفرة النوبة إلا بعد عام 2010 حينما تم الالتفات إلى "الشفرة".

وأضاف إدريس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "Extra news"، اليوم الثلاثاء، أنه حينما بدأ الحديث عن شفرة النوبة وصاحبها، خرجت للإعلام وصرحت بأنني صاحب شفرة النوبة في الحرب، موضحا أنه شعر بالحزن الشديد في نكسة 1967، لكن حرب 1973 عوضت هذا الشعور وشعر بفرح شديد بعد الانتصار في الحرب.

وذكر أنه كان يشعر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكرمه، لأن معاملاته إنسانية وجيدة ويهتم بتكريم من يستحق، فأراد أن يتم تكريمه بأي شئ، لافتا إلى أنه لم يكن يتوقع أبدا أن يمنحه السيسي "نجمة سيناء".

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وطالب صاحب الشفرة، الشباب بالتحلي بالروح المعنوية التي كانت موجودة وقت حرب أكتوبر، وأن يحبوا الوطن، مختتما: "اللي ملهوش وطن يبقى ملهوش ضهر".

وصدق السيسي، أمس الإثنين، على منح المساعد أحمد إدريس وسام النجمة العسكرية، لما قدمه من خدمات للوطن وقت حرب أكتوبر 1973.