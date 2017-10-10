أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صاحب «شفرة أكتوبر»: لم أتوقع أن يمنحني الرئيس «نجمة سيناء» (فيديو)

Google+ Print
صاحب «شفرة أكتوبر»: لم أتوقع أن يمنحني الرئيس «نجمة سيناء» (فيديو) صاحب «شفرة أكتوبر»: لم أتوقع أن يمنحني الرئيس «نجمة سيناء» (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أحمد إدريس، صاحب الشفرة النوبية في حرب أكتوبر، إنه لم يكن يتوقع تكريمه من الرئيس عبد الفتاح ، في الذكرى 44 لنصر أكتوبر، موضحا أنه لم يفكر في الظهور إعلاميا كصاحب شفرة النوبة إلا بعد عام 2010 حينما تم الالتفات إلى "الشفرة".

وأضاف إدريس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "Extra news"، اليوم الثلاثاء، أنه حينما بدأ الحديث عن شفرة النوبة وصاحبها، خرجت للإعلام وصرحت بأنني صاحب شفرة النوبة في الحرب، موضحا أنه شعر بالحزن الشديد في نكسة 1967، لكن حرب 1973 عوضت هذا الشعور وشعر بفرح شديد بعد الانتصار في الحرب.

وذكر أنه كان يشعر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكرمه، لأن معاملاته إنسانية وجيدة ويهتم بتكريم من يستحق، فأراد أن يتم تكريمه بأي شئ، لافتا إلى أنه لم يكن يتوقع أبدا أن يمنحه السيسي "نجمة سيناء".

شاهد أيضا

وطالب صاحب الشفرة، الشباب بالتحلي بالروح المعنوية التي كانت موجودة وقت حرب أكتوبر، وأن يحبوا الوطن، مختتما: "اللي ملهوش وطن يبقى ملهوش ضهر".

وصدق السيسي، أمس الإثنين، على منح المساعد أحمد إدريس وسام النجمة العسكرية، لما قدمه من خدمات للوطن وقت حرب أكتوبر 1973.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)